Смольный ужесточит правила уличной торговли в Петербурге

Смольный приобретет дополнительные возможности регулировать размещение временных торговых точек на частных земельных участках. Такое решение озвучил губернатор Петербурга Александр Беглов, комментируя поправки к Федеральному закону "Об основах государственного регулирования торговой деятельности", принятые Госдумой накануне. Поправки вступят в силу с 1 сентября текущего года. Одной из инициативных сторон выступил Петербург, пишет spb.aif.ru.

Регулярно возникают ситуации, когда временные торговые объекты на частных земельных участках нарушают санитарно-гигиенические нормы, градостроительные регламенты и создают неудобства для местных жителей. Новая редакция закона предоставляет городам и регионам дополнительные юридические рычаги для урегулирования этой ситуации, обеспечивая защиту интересов граждан и эффективный контроль за соблюдением правовых норм, пояснил губернатор, добавив, что реформа создает реальные механизмы противодействия нелегальному бизнесу и хаотичным торговым рядам.

Теперь регионы, включая Петербург, смогут регламентировать требования к размещению временной торговли, интегрировав её в общую схему планирования. В прошлом году городские власти удалили из перечня несанкционированных объектов 3303 пункта, оставив лишь те, что соответствуют современным стандартам. Одновременно продолжается борьба с нарушениями: в 2025 году было освобождёно 125 участков земли от незаконно установленных палаток и павильонов, а применение петербургского искусственного интеллекта "Городовой" позволило выявить дополнительно 60 незаконных объектов. Суммарно за подобные нарушения наложены штрафы на сумму более трёх миллионов рублей.

В результате проверки цифровой системой "Городовой" владелец земельного участка возле бывшего кинотеатра "Слава" на Бухарестской улице получил штраф в размере 50 тысяч рублей за незаконную коммерческую активность. Эти меры показывают серьёзность намерений власти бороться с незаконной уличной торговлей и поддерживать чистоту городского пространства.

