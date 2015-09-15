Суббота объявлена выходным днём в Петербурге

В этот день будет действовать "закон о тишине".

Парламентарии Северной столицы установили в городе дополнительный выходной день – субботу. За изменения выступил весь депутатский корпус, сообщает пресс-служба ЗакСа Петербурга.

Согласно Трудовому кодексу РФ, официальным выходным днём является только воскресенье. Статус других дней устанавливается коллективным договором или правилами внутреннего распорядка работы конкретного предприятия.

Поскольку городской "закон о тишине" основан на положениях ТК, теперь громкие ремонтные работы и другие шумы от соседей с 8:00 до 12:00 будут запрещены и в субботу.

Ранее мы сообщили о том, что акС Петербурга окончательно завершил работу над городским бюджетом на 2023 год.

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