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Суббота объявлена выходным днём в Петербурге
Сегодня, 15:59
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Суббота объявлена выходным днём в Петербурге

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В этот день будет действовать "закон о тишине".

Парламентарии Северной столицы установили в городе дополнительный выходной день – субботу. За изменения выступил весь депутатский корпус, сообщает пресс-служба ЗакСа Петербурга. 

Согласно Трудовому кодексу РФ, официальным выходным днём является только воскресенье. Статус других дней устанавливается коллективным договором или правилами внутреннего распорядка работы конкретного предприятия.

Поскольку городской "закон о тишине" основан на положениях ТК, теперь громкие ремонтные работы и другие шумы от соседей с 8:00 до 12:00 будут запрещены и в субботу. 

Ранее мы сообщили о том, что акС Петербурга окончательно завершил работу над городским бюджетом на 2023 год.

Фото: Pxhere

Теги: закон о тишине, закс петербурга, санкт-петербург, суббота
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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