Шумные соседи теперь будут иметь дело с полицией

Штраф за нарушение Закона о тишине для физических лиц составляет 5 тыс. рублей.

Полицейские займутся шумными соседями. Об этом сообщили в пресс-службе "Единой России" сегодня, 8 марта.

Сотрудники МВД теперь имеют право исполнять городской Закон о тишине. Составлять протоколы теперь будут на месте. Раньше процедура по борьбе с нарушителями порядка проходила сложнее, административный документ могли оформлять сотрудники городского комитета по законности, правопорядку и безопасности.

Штраф за нарушение Закона о тишине для физических лиц составляет 5 тыс. рублей, для юридических лиц - 1 млн рублей. Должностным лицам придется заплатить 50 тыс. рублей.

Ранее на Piter.tv: в Шушарах две девушки за ночь заявили об изнасиловании.

Фото: Pexels