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Шумные соседи теперь будут иметь дело с полицией
Сегодня, 14:30
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Шумные соседи теперь будут иметь дело с полицией

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Штраф за нарушение Закона о тишине для физических лиц составляет 5 тыс. рублей.

Полицейские займутся шумными соседями. Об этом сообщили в пресс-службе "Единой России" сегодня, 8 марта.

Сотрудники МВД теперь имеют право исполнять городской Закон о тишине. Составлять протоколы теперь будут на месте. Раньше процедура по борьбе с нарушителями порядка проходила сложнее, административный документ могли оформлять сотрудники городского комитета по законности, правопорядку и безопасности.

Штраф за нарушение Закона о тишине для физических лиц составляет 5 тыс. рублей, для юридических лиц - 1 млн рублей. Должностным лицам придется заплатить 50 тыс. рублей.

Ранее на Piter.tv: в Шушарах две девушки за ночь заявили об изнасиловании.

Фото: Pexels

Теги: мвд, новый закон, полиция, порядок, шумные соседи
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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