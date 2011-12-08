В Шушарах две девушки за ночь заявили об изнасиловании

Одной девушке 19 лет, а другой – 16 лет.

Следователи проверяют заявления по поводу изнасилования двух девушек в Пушкинском районе. Причем время они проводили в разных компаниях, но между преступлениями всего 500 метров. Об этом сообщает "Фонтанка".

Так, о помощи полицейских попросила 19-летняя девушка из Москвы. Она проводила время со знакомыми на Первомайской улице в Шушарах в ночь на понедельник. В результате был задержан 34-летний мужчина. В результате он получил протокол за публичное пьянство, а трезветь остался в камере.

Девушка также обратилась за медпомощью, у нее зафиксировали травмы, которые характерны для изнасилования.

Вечером в полицию также позвонила женщина и рассказала о своей 17-летней дочери. Женщине ее дочь рассказала, что к интимной близости ее принудил 30-летний житель Тосненского района Ленобласти. Квартира, где ночевала девушка-подросток, находится примерно в 500 метрах от высотки, откуда увозили предполагаемого обидчика москвички.

В настоящий момент мужчина разыскивается.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге в ночь на 9 марта похолодает до -17 градусов.

Фото: pixabay