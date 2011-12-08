В Петербурге в ночь на 9 марта похолодает до -17 градусов

Днем температура воздуха составит от -2 до -4 градусов.

В Петербурге в среду, 9 марта, будет малооблачно. Существенных осадков в городе не ожидается, но при этом ночью может похолодать до -17 градусов. Об этом сообщает ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Отмечается, что ночью температура воздуха опустится до -10…-12 градусов, местами до -17 градусов. Днем же столбики термометров покажут -2…-4 градуса.

Ветер будет дуть с востока, его скорость составит 2-7 метров в секунду. На дорогах ожидается гололедица. В течение дня атмосферное давление будет повышаться.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге за сутки выявили более 2,7 тыс. заболевших коронавирусом.

Фото: Piter.TV