В Петербурге за сутки выявили более 2,7 тыс. заболевших коронавирусом

За сутки было госпитализировано 120 человек.

За прошедшие сутки в Петербурге коронавирусом заразились 2748 человек. При этом было госпитализировано 120 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

Отмечается, что за последние 24 часа в городе скончались от коронавируса 59 человек. В целом по России насчитывается 649 смертей за сутки, а за все время пандемии умерли от COVID-19 более 357 тыс. пациентов.

В России за сутки коронаиврусом заразились 66 тыс. 576 случаев инфицирования, было госпитализировано – 3847 пациентов.

Ранее Piter.TV сообщал, что на Луначарского продавца магазина увезли в больницу после драки с посетителем.

Фото: pixabay