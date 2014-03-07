На Луначарского продавца магазина увезли в больницу после драки с посетителем

Посетитель пытался запастись продуктами за счет магазина.

В Калининском районе Петербурга продавец попытался остановить попытку запастись продуктами за счет супермаркета, но попал в больницу. Об этом стало известно Piter.TV.

В полицию звонок поступил примерно в 19:30 вечера накануне. Помощи просили из "Дикси" на проспекте Луначарского, 112/2. Оказалось, что драка началась на пороге супермаркета между посетителем и продавцом.

В результате продавец оказался в больнице с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, а также ушибами на лице. Мужчине также порезало ухо в результате падения на разбитое оконное стекло, осколок вошел в грудь.

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Фото: pixabay