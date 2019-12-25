ЗакС Петербурга окончательно завершил работу над городским бюджетом на 2023 год

Доходы казны Северной столицы составят 1,048 трлн рублей, расходы – 1,195 трлн рублей, а дефицит – 146,8 млрд рублей.

Парламентарии Северной столицы приняли бюджет города на 2023 год и на плановый период 2024-2025 г.г. О результатах рассказал спикер ЗакСа Александр Бельский в своём Telegram-канале.

Так, доходы города в следующем году достигнут 1,048 трлн рублей, расходы – 1,195 трлн рублей, а дефицит – 146,8 млрд рублей. По словам Бельского, казна будет социально ориентированной, так как поддержку из её средств(122,7 млрд рублей) получат более 2 млн горожан. Ещё более 72 млрд, заложенных в бюджет, связаны с прямыми денежными выплатами.

Также спикер упомянул такие сатьи расходов, как инфраструктурное развитие, благоустройство, укрепление сфер образования, здравоохранения и транспорт.

Ранее мы сообщили о том, что ЗакС не поддержал запрос к губернатору о расходах из резервного фонда.

Фото: : Пресс-служба ЗакСа Петербурга