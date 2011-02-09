ЗакС не поддержал запрос к губернатору о расходах из резервного фонда

Инициативу поддержали только четыре депутата.

ЗакС Петербурга отказалось поддержать депутатский запрос замглавы фракции "Яблоко" Бориса Вишневского к губернатору Александру Беглову с просьбой перечислить траты из резервного фонда города. Инициативу поддержали только четыре депутата.

Ранее вице-губернатор Алексей Корабельников рассказал, что средства фонда в этом году тратили на предотвращение и ликвидацию последствий COVID-19, "стабилизацию экономической ситуации" в условиях санкций, соцподдержку населения, закупку техники для уборки.

Борис Вишневский отметил, что в данном перечне не указаны конкретные мероприятия и объем выделенных средств. Детальный отчет о тратах должен появиться к 1 июня 2023 года.

Фото: Законодательное Собрание Санкт-Петербурга (ЗакС)