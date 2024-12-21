В Петербурге рассказали о тратах из Резервного фонда в 2024 году

Общий объем фонда в прошлом году составил 44,7 млрд рублей, но значительная его часть — около 31 млрд рублей — так и осталась нераспределенной.

В 2024 году из Резервного фонда Санкт-Петербурга было израсходовано 13,5 млрд рублей. Однако подробности о том, на что ушли 13,1 млрд рублей, остаются засекреченными. Информация об этом содержится в опубликованном на сайте правительства проекте закона об исполнении бюджета.

Общий объем фонда в прошлом году составил 44,7 млрд рублей, но значительная его часть — около 31 млрд рублей — так и осталась нераспределенной.

Согласно документу, крупнейшая статья расходов — субсидии бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям. На эти цели направили 12,3 млрд рублей. Еще 522 млн рублей выделили для компенсации недополученных доходов и возмещения затрат, 172 млн рублей ушли на разовые выплаты, 95,1 млн рублей — на социальные пособия и другие выплаты населению, а 27,5 млн рублей — на закупку товаров и услуг для государственных нужд.

Резервный фонд — это часть бюджета, расходы из которой могут оставаться закрытыми. В 2023 году его размер составлял 50 млрд рублей, из которых было потрачено 34 млрд. Отчет о распределении 11,5 млрд рублей также оказался засекреченным. Депутаты ранее отмечали, что в этот список входят средства, направленные на восстановление Мариуполя и поддержку участников СВО.

За последние годы объем фонда постепенно снижается. В 2025 году он составит 40 млрд рублей — это на 12,3% меньше, чем годом ранее, и на 20% ниже уровня 2022 года.

Фото: ВКонтакте/ Законодательное Собрание Санкт-Петербурга (ЗакС)