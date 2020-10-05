Смольный рассказал о тратах из резервного фонда Петербурга в 2022 году

Статьи расходов перечислил вице-губернатор Алексей Корабельников.

Депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский направил запрос вице-губернатору Алексею Корабельникову относительно трат городского резервного фонда за 2022 год. В ответе приводятся мероприятия, связанные с ликвидацией последствий коронавируса, стабилизацией экономики, социальной поддержкой граждан, а также закупками техники для внутриквартальной уборки и трансферт бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Вишевский полагает, что такой ответ является неполным, поскольку конкретная сумма на каждую из статей не была приведена. Кроме того, парламентарий уверен, что перечислены далеко не все статьи расходов.

Так, совершенно точно, именно из резфонда — как мне 7 октября отвечал исполняющий обязанности губернатора Валерий Пикалёв, − выплачивалось по 300 тысяч рублей контрактникам, записавшимся в "именные батальоны", но об этом в ответе Корабельникова − ни слова. Борис Вишневский, депутат ЗакСа Петербурга

Ранее мы сообщили о том, что для мобилизованных предпринимателей Петербурга готовят льготу.

Фото: Законодательное Собрание Санкт-Петербурга (ЗакС)