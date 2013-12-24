Для мобилизованных предпринимателей Петербурга готовят льготу

На поддержку могут рассчитывать физлица и индивидуальные предприниматели, которых призвали на военную службу по мобилизации или проходят военную службу по контракту.

Стало известно, что комитет имущественных отношений готовится утвердить специальных порядок исполнения условий договоров аренды земельных участков, объектов нежилого фонда, а также договоров на размещение нестационарных торговых объектов в связи с частичной мобилизацией. Об этом пишет "Деловой Петербург".

На поддержку могут рассчитывать физлица и индивидуальные предприниматели, которых призвали на военную службу по мобилизации или проходят военную службу по контракту. Юрлица имеют право на поддержку, если единственным учредителем и одновременно руководителем является человек, признанный по мобилизации или проходящий службу по контракту.

Соответствующие этим требованиям арендаторы получат отсрочку от внесения арендной платы на период прохождения службы.

В КИО уточнили, что "задолженность по договору подлежит уплате на основании дополнительного соглашения не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер которых не превышает размера половины ежемесячной арендной платы".

Предложение КИО участники оценивают неоднозначно. Инициатива сама по себе правильная, но плохо проработана, отмечает бизнес. Так, по словам руководителя РОО "Содействие малому бизнесу" Янины Гришиной, призванные по частичной мобилизации граждане имеют 5 дней на сборы, за этот срок урегулировать все вопросы по договору нереально. По её словам, Смольный в контексте частичной мобилизации просили ввести упрощённую процедуру переуступки прав по договору, однако поддержки это предложение не нашло.

Ранее площадку для выгула собак открыли на Карпатской улице в Петербурге. В пространстве предусмотрены места не только для дрессировки четвероногих друзей, но и для отдыха их хозяев.

Фото: Piter.tv

