Площадку для выгула собак открыли на Карпатской улице в Петербурге

У дома №15 по Карпатской улице во Фрунзенском районе Петербурга открылась кинологическая площадка. Как сообщила пресс-службе аппарата вице-губернатора города Анатолия Повелия, пространство предназначено не только для дрессировки и выгула собак, но и для комфорта их хозяев.
Так, пока четвероногие питомцы упражняются и играют друг с другом, люди могут отдохнуть на расположенных на площадке уличных диванах, скамейках и качелях. Также в зоне выгула постарались максимально сохранить зелёные насаждения, дополнительно высадив вязы, горные сосны и кустарники.
Площадка занимает более 400 кв.м. Пространство объединено благодаря прогулочным дорожкам и пешеходным тропам. В ходе открытия владельцев собак ознакомили с основными элементами тренировки питомцев.
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Фото: пресс-служба Смольного
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