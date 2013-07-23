  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Площадку для выгула собак открыли на Карпатской улице в Петербурге
Сегодня, 16:55
238
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Площадку для выгула собак открыли на Карпатской улице в Петербурге

0 0

В пространстве предусмотрены места не только для дрессировки четвероногих друзей, но и для отдыха их хозяев.

У дома №15 по Карпатской улице во Фрунзенском районе Петербурга открылась кинологическая площадка. Как сообщила пресс-службе аппарата вице-губернатора города Анатолия Повелия, пространство предназначено не только для дрессировки и выгула собак, но и для комфорта их хозяев.

Так,  пока четвероногие питомцы упражняются и играют друг с другом, люди могут отдохнуть на расположенных на площадке уличных диванах, скамейках и качелях. Также в зоне выгула постарались максимально сохранить зелёные насаждения, дополнительно высадив вязы, горные сосны и  кустарники.

Площадка занимает более 400 кв.м. Пространство объединено благодаря прогулочным дорожкам и пешеходным тропам. В ходе открытия владельцев собак ознакомили с основными элементами тренировки питомцев.

Ранее мы сообщили о том, что в  центре "Велес" показали видео с повзрослевшим львенком по кличке Август.

Фото: пресс-служба Смольного

Теги: площадка для выгула собак, санкт-петербург, фрунзенский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии