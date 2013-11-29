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В центре "Велес" показали видео с повзрослевшим львенком по кличке Август

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Его передали сюда люди, которые сначала думали, что смогут воспитать дикую кошку и превратить в домашнюю.  

В центре реабилитации диких животных "Велес" в Ленобласти показали повзрослевшего львенка по кличке Август, которого ровно год назад привезли к волонтерам. Теперь это самый настоящий взрослый хищник. Видео  с животным опубликовали в группе учреждения. 

Август – седьмой лев в центре. Его передали сюда люди, которые сначала думали, что смогут воспитать дикую кошку и превратить в домашнюю.  Осознав свою ошибку, они отдали животное в надежные руки. 

У Августа появилась небольшая грива. Хищнику повезло со здоровьем и характером. Он спокойно относится к людям, агрессию не проявляет.

С сородичами Августа пока не знакомят, потому что он пока очень молодой и может конфликтовать со старшими особями.

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Фото, видео: ВКонтакте / РКЦентр ВЕЛЕС — помощь диким животным

Теги: велес, животные, лев август, львенок
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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