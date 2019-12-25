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В Ленобласти увеличили время "тишины" на три часа
Сегодня, 13:19
1090
nastya960

В Ленобласти увеличили время "тишины" на три часа

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Теперь шуметь по будням нельзя с 21:00 до 08:00.

Депутаты ЗакСа Ленобласти приняли изменения в региональные законы "Об административных правонарушениях", а также "О содержании и защите домашних животных". Согласно поправкам, в Ленобласти увеличивается период времени, в который запрещается шуметь.

Теперь шуметь по будням нельзя с 21:00 до 08:00. В выходные и праздничные дни ограничения останутся прежними – с 22:00 до 10:00. Правила о тишине должны соблюдать и владельцы собак.

Нарушителям грозит штраф от 500 до 1 тысячм рублей, должностным лицам – от 2 до 5 тысяч рублей, юридическим лицам – от 10 до 15 тысяч рублей.

В квартирах петербуржцев предлагают ограничить количество собак и кошек.

Фото: pixabay

Теги: время тишины, домашние животные
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Аноним
Сегодня 13:45

Когда коту заняться не чем он коки лижет,так и депутаты...любители тишины,особенно поржал насчет собак и кошек....

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