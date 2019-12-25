В Ленобласти увеличили время "тишины" на три часа

Теперь шуметь по будням нельзя с 21:00 до 08:00.

Депутаты ЗакСа Ленобласти приняли изменения в региональные законы "Об административных правонарушениях", а также "О содержании и защите домашних животных". Согласно поправкам, в Ленобласти увеличивается период времени, в который запрещается шуметь.

Теперь шуметь по будням нельзя с 21:00 до 08:00. В выходные и праздничные дни ограничения останутся прежними – с 22:00 до 10:00. Правила о тишине должны соблюдать и владельцы собак.

Нарушителям грозит штраф от 500 до 1 тысячм рублей, должностным лицам – от 2 до 5 тысяч рублей, юридическим лицам – от 10 до 15 тысяч рублей.

В квартирах петербуржцев предлагают ограничить количество собак и кошек.

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