В Ленобласти увеличили время "тишины" на три часа

Депутаты ЗакСа Ленобласти приняли изменения в региональные законы "Об административных правонарушениях", а также "О содержании и защите домашних животных". Согласно поправкам, в Ленобласти увеличивается период времени, в который запрещается шуметь.
Теперь шуметь по будням нельзя с 21:00 до 08:00. В выходные и праздничные дни ограничения останутся прежними – с 22:00 до 10:00. Правила о тишине должны соблюдать и владельцы собак.
Нарушителям грозит штраф от 500 до 1 тысячм рублей, должностным лицам – от 2 до 5 тысяч рублей, юридическим лицам – от 10 до 15 тысяч рублей.
В квартирах петербуржцев предлагают ограничить количество собак и кошек.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Когда коту заняться не чем он коки лижет,так и депутаты...любители тишины,особенно поржал насчет собак и кошек....