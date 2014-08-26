Эксперт рассказал, могут ли петербуржцы шуметь в новогоднюю ночь

Новый год является единственным исключением в году, когда можно шуметь. При этом некоторые ограничения все-таки есть.

Могут ли жители Петербурга петь и танцевать в новогоднюю ночь, или все же есть ограничения? На вопрос ответил адвокат Янис Юкша телеканалу "78".

По словам эксперта, Новый год является единственным исключением в году, когда можно шуметь. При этом некоторые ограничения все-таки существуют.

Что касается штрафов, воспроизводя определенный шум, превышая обозначенное в законе количество децибел, можно получить штраф в размере до 2 тыс. рублей. При этом, количество децибел – до 55. Янис Юкша, адвокат

В этот уровень шума входит разговорная речь. Все, что громче, – нарушение.

Кроме того, Юкша напомнил, что у каждого субъекта РФ есть свой закон о тишине. Однако сейчас в Госдуме подготавливают законопроект, в котором обобщат законодательные нормы, распространяющиеся на все регионы страны.

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