Петербургские депутаты приняли закон об ужесточении правил для установки ларьков

За нарушение новых правил вводится административная ответственность.

Законодательное собрание Петербурга в третьем чтении одобрило закон, который вводит строгий порядок размещения киосков и ларьков на частных земельных участках. Об этом сообщил депутат Денис Четырбок в своём Telegram-канале.

Так, с 1 марта 2027 года устанавливать любые нестационарные торговые объекты (НТО) на частной территории можно будет только после их включения в официальную схему размещения, утверждённую правительством города. За нарушение новых правил вводится административная ответственность. Для юридических лиц максимальный штраф за самовольную установку составит 200 тысяч рублей.

Принятый документ в ближайшее время будет направлен на подпись губернатору.

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Фото: Piter.TV

