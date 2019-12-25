В Петербурге предложили сажать в тюрьму за подделку протоколов собраний жильцов

Депутаты Законодательного собрания Петербурга инициировали внесение изменений в статью 327 Уголовного кодекса, чтобы добавить ответственность за преступления ЖКХ-мошенников.

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга выступили с инициативой ввести уголовную ответственность за подделку протоколов общих собраний собственников многоквартирных домов. Об этом сообщил депутат Павел Иткин в своём телеграм-канале.

По словам парламентария, в городе участились случаи, когда управляющие организации подделывают решения собраний в собственных интересах. Без реального согласия жильцов на территории домов появляются ларьки и торговые павильоны, что нарушает права собственников и ухудшает благоустройство дворовых территорий.

Депутаты предлагают дополнить статью 327 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусмотрев ответственность за преступления так называемых ЖКХ-мошенников. Соответствующее обращение уже направлено в Министерство юстиции для дальнейшего рассмотрения и законодательного оформления.

Ранее депутаты Законодательного собрания Петербурга также предложили полностью запретить продажу и использование вейпов на территории города. Принять такой закон планируют с учётом позиции Ленинградской области.

Вскоре перед судом ответит житель Шушар, который царапал чужие авто.

Фото: Piter.tv