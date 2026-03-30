В квартире на Наставников, где нашли тело женщины, продолжается разбор завалов

В Красногвардейском районе Петербурга на проспекте Наставников продолжается разбор мусора в квартире, где 20 марта обнаружили тело женщины. В одной из комнат через пять дней нашли еще одну жительницу. В настоящее время она находится в Городской психиатрической больнице имени И. И. Скворцова-Степанова, передает 30 марта телеканал "Санкт-Петербург".

Второй женщине 48 лет, ее состояние оценено медиками как неудовлетворительное. Горы завалов доставали в жилище до потолка. По словам главы района Андрея Хорта, госпитализированная не считалась пропавшей без вести. Сейчас в квартире проводится санобработка, мусор выносят вторую неделю.

