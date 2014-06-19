Захарова сообщила о провокации нидерландского фрегата в Черном море

Захарова отметила, что нидерландская сторона "действовала скоординированно как по линии НАТО, так и непосредственно в контакте с британскими партнерами".

Нидерландский фрегат Evertsen вошел в акваторию Черного моря в июне вместе с британским эсминцем Defender в рамках учений НАТО. В ФСБ сообщили, что Defender не реагировал на предупреждения, когда вошел в российские территориальные воды в районе мыса Фиолент в Крыму. В результате российский Су-24М был вынужден открыть предупредительный огонь.



Позже, 29 июня Минобороны Нидерландов обвинило Россию в создании опасной ситуации в водах Черного моря и нарушении права на свободу судоходства. Там отметили, что российский истребитель якобы слишком низко пролетели над фрегатом Evertsen. Это было на следующий день после ситуации с эсминцем Defender.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга в четверг, 1 июля заявила, что маневрирование нидерландского фрегата Evertsen в Черном море было сознательной провокацией.

Ранее Захарова назвала неприемлемыми требования Праги о выплате компенсации.

Видео: МИД России