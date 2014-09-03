Бастрыкин заинтересовался загрязнением Утки в Петербурге

Обращения горожан в различные инстанции не принесли результатов.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению о загрязнении реки Утки в Петербурге. Об этом рассказали в ведомстве 10 декабря.

К Бастрыкину обратились местные жители через приемную во "ВКонтакте". На Русановской улице неизвестные с ноября осуществляют сброс грунта и строительных отходов в водоохранной зоне. Это негативно сказывается на состоянии Утки. Обращения горожан в различные инстанции не принесли результатов.

Следователи Северной столицы начали проверку.

Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК РФ по Петербургу Павлу Сергеевичу Выменцу доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки. Пресс-служба СК РФ

Ранее на Piter.TV: специалисты Росгидромета подтвердили загрязнение реки Охты.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура