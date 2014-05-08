Росприроднадзор проводит проверку после жалоб жителей на засыпку реки Утка

В Невском районе ищут застройщиков.

В Невском районе Петербурга жители одного из жилых комплексов обратились в органы власти и надзорные структуры после обнаружения строительных работ в прибрежной защитной полосе реки Утка. По словам горожан, работы проводились для оборудования парковки, при этом грунт размывался и попадал в реку.

После обращения Управление Росприроднадзора выехало на место и провело осмотр. В ходе проверки строительная техника на участке не зафиксирована, однако обнаружены следы проведения работ на берегу и размещение размываемых грунтов в прибрежной полосе. В пресс-службе Управления подчеркнули, что размещение грунтов в таких зонах запрещено в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации.

Сейчас Росприроднадзор собирает материалы для передачи в правоохранительные органы Петербурга и Ленинградской области, а также в администрацию Невского района для установления лиц, проводивших работы. Параллельно планируется оценка ущерба реке, а в ближайшее время запланирован повторный выезд с лабораторией для взятия проб почвы и воды.

