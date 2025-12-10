Врач дала советы петербуржцам как защититься от загрязненного воздуха

В городе зафиксированы разовые превышения норм по мелким взвешенным частицам из-за неблагоприятных погодных условий. Специалист рассказала, как минимизировать вред для здоровья в этот период.

Комитет по природопользованию Петербурга провел комплексный мониторинг качества воздуха. Специалисты использовали данные с автоматических станций в 18 районах, а также передвижные лаборатории. Результаты показали, что в целом превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не зафиксировано, однако отмечены разовые превышения по мелким взвешенным частицам РМ2,5 и РМ10, пишет 78.ru.

В Северо-Западном управлении по гидрометеорологии пояснили, что на ситуацию повлияли неблагоприятные метеоусловия. Из-за штиля выхлопные газы и промышленные выбросы скапливаются в приземном слое, что может вызывать характерный запах и легкую дымку, особенно в низинах и вблизи крупных магистралей. Семейный врач и эндокринолог Анастасия Самойлова предупредила, что такое качество воздуха представляет опасность для дыхательной системы. Особенно уязвимы пациенты с бронхиальной астмой и хронической обструктивной болезнью легких. Кроме того, постоянное воздействие загрязненной среды способно провоцировать головные боли, хроническую усталость и другие неспецифические симптомы.

Чтобы снизить риски для здоровья, специалист рекомендовала ограничить время пребывания на улице, особенно вблизи дорог и промышленных зон. Помещения лучше не проветривать в ночное и утреннее время. Дома желательно использовать очистители воздуха с HEPA-фильтрами, а также проводить ежедневную влажную уборку. На улице стоит носить медицинские маски и снизить физическую активность.

Ранее эксперты рассказали петербуржцам, как бороться с хроническими болезнями весной.

