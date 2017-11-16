Прокуратура организовала проверку по факту задержки рейса Петербург-Шарм-Эль-Шейх

Мероприятия начнутся с оценки соблюдения установленных законом прав авиапассажиров.

Северо-Западная транспортная прокуратура приступила к проверке обстоятельств задержки авиарейса, следующего маршрутом Петербург — Шарм-эш-Шейх, сообщается в официальном заявлении ведомства.

Мероприятия начнутся с оценки соблюдения установленных законом прав авиапассажиров. На сегодняшний день установлено, что задержка вылета рейса номер 902, принадлежащего египетской авиакомпании Air Cairo, произошла из-за позднего прилёта воздушного судна. Согласно первоначальному графику, вылет должен был состояться утром 14 ноября в 6:00. По имеющейся информации, пассажиры рейса заранее получили уведомления о задержке. Всем нуждающимся предоставлены места проживания в гостинице.

Ранее, 20 октября, аналогичный случай произошел в аэропорту Пулково, когда возникли временные ограничения в связи с происшествием на взлетно-посадочной полосе. Инцидент случился с самолетом, прибывающим из Баку, который запрашивал внеплановую посадку из-за технических неисправностей шасси. Спустя 20 минут аэропорт возобновил работу в обычном режиме.

Фото: Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура