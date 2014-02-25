Самолет рейса Петербург-Баку совершил аварийную посадку в Пулково

Пассажиры и члены экипажа не пострадали.

Северо-Западной транспортной прокуратурой организована проверка после инцидента с экстренной посадкой воздушного судна в аэропорту Пулково, сообщила пресс-служба надзорного органа.

Самолет, направлявшийся рейсом из Петербурга в Баку, подал сигнал бедствия и вернулся обратно в аэропорт из-за возникших неполадок с одним из элементов шасси. Посадка прошла успешно в 3:40, однако самолет выехал за границы взлетно-посадочной полосы.

Пассажиры и члены экипажа не пострадали. Людей разместили в зоне ожидания, пассажирам обеспечены прохладительные напитки.

Фото: Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура

