Пулково перешёл на осенне-зимнее расписание

Аэропорт Пулково переходит на осенне-зимний график, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Переход на зимнюю навигацию состоялся с 27 октября 2025 года и продлится до 29 марта 2026 года. Из аэропорта запланированы вылеты по 107 направлениям, из которых 66 внутри страны и 41 международное.

В новом зимнем сезоне Пулково добавляет сразу пять новых международных направлений. Регулярные рейсы появятся в Андижан (два раза в неделю), Каракас (раз в две недели), Хамбантота (раз в десять дней), Гоа (раз в две недели) и Касабланку (трижды в неделю). Кроме того, восстанавливаются рейсы в Абу-Даби, частота которых составит три вылета в неделю.

Количество регулярных рейсов увеличится по ряду популярных направлений. Количество еженедельных рейсов в Стамбул вырастет до 50 (в прошлом году было около 39). Также чаще станут осуществляться вылеты в Дубай (24 в неделю), Минск (21 в неделю), Ташкент (15 в неделю), Баку (11 в неделю), Ереван (до 9 в неделю), Шанхай (7 в неделю).

Кроме того, повысится интенсивность полетов и по внутренним направлениям. В Москву самолеты будут вылетать от 340 раз в неделю, в Калининград — от 60, в Сочи — до 56, в Казань — до 42, в Екатеринбург — от 39, в Мурманск — от 29.

