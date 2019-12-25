  1. Главная
Первый прямой рейс из Каракаса в Петербург запущен компанией Conviasa
Сегодня, 8:43
Посольство России в Венесуэле известило о запуске первого регулярного рейса авиакомпании Conviasa  из Каракаса в Петербург в международном аэропорту имени Симона Боливара. Сообщение опубликовано в Telegram-канале посольства.

Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров, комментируя данное событие, отметил, что воздушный коридор объединяет народы двух стран, символизируя укрепляющиеся отношения. Открывается дорога к новым путешествиям, знакомствам и совместной работе. 

Дипломаты подчеркнули, что введение маршрута Каракас — Петербург является очередным шагом к укреплению гуманитарных контактов и взаимопонимания между двумя странами, придерживающимися курса на создание многополярного мира.

Ранее мы сообщили о том, что из Петербурга запускаются дополнительные рейсы в столицу Кубани.

Фото: Piter.TV

