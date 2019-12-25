  1. Главная
Из Петербурга запускаются дополнительные рейсы в столицу Кубани
Сегодня, 15:26
90
Полеты будут выполняться три раза в неделю.

Авиакомпания Smartavia запустила дополнительные рейсы из Петербурга в Краснодар. Как сообщили в аэропорту Пулково, полеты будут выполняться три раза в неделю. 

На воздушном судне Boeing 738 в столицу Кубани получится отправиться по понедельникам и средам в 12:35, а также по пятницам в 12:15. Кроме того, в Краснодар можно улететь "Аэрофлотом", "Россией" и "Победой". 

Напомним, первый за последние 3 года рейс по маршруту запустили в сентябре. 

Фото: Piter.TV 

