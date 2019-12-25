Из Пулково вылетел первый за три года рейс Петербург - Краснодар

Аэропорт Краснодара вернулся к работе 11 сентября 2025 года после приостановки деятельности в феврале 2022 года для обеспечения безопасности.

Утром в пятницу, 19 сентября, стартовал первый за последние 3 года авиарейс из петербургского аэропорта Пулково в Краснодар. Согласно информации, представленной на табло воздушной гавани, борт поднялся в воздух в 07:49 и должен приземлиться в пункте назначения ориентировочно в 12:25.

Прием самолетов начался 17 сентября с рейса из столицы, пассажиров которого приветствовали выступление традиционного казачьего коллектива.

Ранее мы сообщили о том, что убытки Пулково от угроз БПЛА достигли 150 млн рублей.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)