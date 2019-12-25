Убытки Пулково от угроз БПЛА достигли 150 млн рублей

Ущерб петербургского аэропорта от перебоев с рейсами оценили в сотни миллионов.

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге недосчитался 11% трафика на московском направлении по сравнению с прошлым годом из-за перебоев в работе, вызванных атаками беспилотников. Об этом сообщил генеральный директор ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" Леонид Сергеев в интервью "Деловому Петербургу".

По оценке Сергеева, финансовые потери составляют 100–150 млн руб. Он отметил, что в мае в аэропорту разработали план действий на случай закрытия воздушного пространства.

В рамках этого плана при введении ограничений РЖД оперативно увеличивает число поездов и вагонов, а городской комитет по транспорту открывает дополнительные автобусные маршруты. Транспорт доставляет пассажиров из аэропорта на вокзал по выделенной полосе.

Напомним, в Ленобласти минувшей ночью уничтожили более 30 БПЛА.

Фото: Piter.TV