Поезда на Московском вокзале задерживаются из-за провисания провода в Новгородской области
Сегодня, 10:14
К 03:30 ситуация наладилась.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги назвали причину задержки поездов на Московском вокзале в Петербурге. 

Ночью 16 февраля в Новгородской области провис контактный провод, из-за чего было приостановлено движение составов на Московском направлении. К 03:30 ситуация наладилась. Задержались 36 поездов, сбой в графике составил от 20 минут до 4 часов 15 минут. 

В поездах поддерживается комфортный температурный режим, сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. При возврате билетов или переоформлении пассажирами задержанных поездов стоимость билетов будет возмещена в полном объеме.

Пресс-служба ОЖД 

В Северную столицу приехали позже три поезда из Москвы, два все еще задерживаются, как и составы из Адлера, Иваново, Кисловодска, Смоленска, Севастополя и Белгорода. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: московский вокзал, поезда
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Происшествия, Новости России,

