На Московском вокзале задерживаются поезда
Сегодня, 8:32
По данным онлайн-табло РЖД, с опозданием ожидались составы из Москвы, Челябинска и Брянска.

На Московском вокзале в Петербурге утром 16 февраля задерживаются поезда дальнего следования. По данным онлайн-табло РЖД, с опозданием ожидались составы из Москвы, Челябинска и Брянска. Электрички придерживаются своего расписания. 

"Фонтанка" пишет, что какие-то поезда пассажирам приходилось ждать по два-три часа, большая часть из них – из столицы. В РЖД ситуацию не комментировали. 

Ранее мы рассказывали о том, что накануне задерживались составы из Крыма в Петербург. Это было связано с временной приостановкой движения на Крымском мосту в ночь на 15 февраля. Кроме того, серьезные изменения в расписании коснулись поездов, следующих в другие города России. 

Фото: Piter.TV 

