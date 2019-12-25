На Московском вокзале задерживаются поезда

По данным онлайн-табло РЖД, с опозданием ожидались составы из Москвы, Челябинска и Брянска.

На Московском вокзале в Петербурге утром 16 февраля задерживаются поезда дальнего следования. По данным онлайн-табло РЖД, с опозданием ожидались составы из Москвы, Челябинска и Брянска. Электрички придерживаются своего расписания.

"Фонтанка" пишет, что какие-то поезда пассажирам приходилось ждать по два-три часа, большая часть из них – из столицы. В РЖД ситуацию не комментировали.

Ранее мы рассказывали о том, что накануне задерживались составы из Крыма в Петербург. Это было связано с временной приостановкой движения на Крымском мосту в ночь на 15 февраля. Кроме того, серьезные изменения в расписании коснулись поездов, следующих в другие города России.

Фото: Piter.TV