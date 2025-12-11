Поезда из Крыма в Петербург задерживаются из-за приостановки движения на мосту

Два поезда, следующие в Северную столицу из Крыма, прибывают с серьезным опозданием.

Состав из Севастополя задерживается на 5,5 часа, из Симферополя — на 3,5 часа. Причина — временная приостановка движения на Крымском мосту в ночь на 15 февраля. Как сообщили в пресс-службе железнодорожного перевозчика "ГСЭ", ограничения на мосту отразились на графике сразу нескольких составов "Таврия".

Задержки поездов, следующих в Петербург:

№ 27 Севастополь — Санкт-Петербург (отправление 14 февраля) — +5,5 часа

№ 07 Симферополь — Санкт-Петербург (отправление 14 февраля) — +3,5 часа

Кроме того, серьезные изменения в расписании коснулись поездов, следующих в другие города России:

№ 028 Симферополь — Москва — +10 часов

№ 316 Симферополь — Адлер — +6,5 часа

№ 068 Симферополь — Москва — +5 часов

№ 328 Симферополь — Кисловодск — +4 часа

№ 196 Симферополь — Москва — +3,5 часа

№ 092 Севастополь — Москва — +2 часа

В компании также предупредили о возможной задержке отправления поезда № 316 Адлер — Симферополь. Он отправится со станции Адлер не ранее 18:00 15 февраля. Пассажиров просят заранее прибывать на вокзал.

Фото: Piter.TV