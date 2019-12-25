Задержанного за совращение девочек петербуржца подозревают в съемках детского порно

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый по-прежнему находится в СИЗО.

В марте 2022 года в Ленобласти был задержан 37-летний мужчина, который работал разнорабочим. Он подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 11-летней и 6-летней сестёр. Также установили, что с одной из девочек он изготавливал детское порно. Об этом стало известно Piter.tv.

Подозреваемый был задержан в марте в деревне Лаголово Ломоносовского района. Было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования 29 ноября было установлено, что задержанный в период с 28 февраля по 2 марта в квартире дома по улице Солдата Корзуна использовал 6-летнюю девочку для съемок детского порно.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый по-прежнему находится в СИЗО.

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Фото: pxhere.com