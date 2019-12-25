Разнорабочий надругался над дочками своей знакомой в Петербурге

В полицию обратилась мать девочек.

В Петербурге мужчину подозревают в изнасиловании двух несовершеннолетних девочек. Об этом стало известно Piter.TV.

В полицию обратилась мать девочек. По словам женщины, в начале марта ее знакомый, разнорабочий одной из петербургских фирм, надругался над ее двумя дочерьми 2011 и 2066 годов рождения.

Подозреваемого задержали в тот же день у дома №13 на улице Детской в деревне Лаголово Ломоносовского района. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее в Тихвине бабушка заподозрила подростка в совращении 11-летней внучки.

Фото: Piter.TV