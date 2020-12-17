Задержанного в Петербурге тюремного беглеца экстрадировали в Эстонию

Мужчина сбежал из таллинской тюрьмы пять лет назад.

Днем во вторник, 15 декабря, в пункте пропуска "Ивангород – Нарва" сотрудники отдела НЦБ Интерпола ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти и регионального УФСИН передали эстонским правоохранителям 41-летнего Александра С. Как рассказали в пресс-службе ведомства, мужчина сбежал из таллинской тюрьмы еще пять лет назад.

Известно, что в тюрьме осужденный отбывал срок за незаконный оборот наркотиков, а сбежал вместе с соучастником. В ходе розыска беглецов появилась информация, что мужчина мог пересечь границу с Россией, и его объявили в международный розыск. Мужчину нашли спустя четыре года в Петербурге, летом 2019 года его задержали в центре города. По запросу правоохранительных органов Эстонии беглеца экстрадировали.

Ранее мы писали, что полиция по горячим следам задержала двоих петербуржцев, ограбивших приятеля после застолья.

Видео: пресс-служба ГУ МВД