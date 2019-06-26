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Четырех человек задержали по делу о злоупотреблении полномочий в "Водоканале"
Сегодня, 17:32
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Четырех человек задержали по делу о злоупотреблении полномочий в "Водоканале"

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Двое из них являются бывшими сотрудниками.

Четыре бывших и нынешних сотрудника "Водоканала" задержали по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Среди задержанных, по данным издания, экс-директор предприятия Александр Данилов, бывший замначальника отдела подключения к сетям Алексей Грибулин, действующие специалисты того же отдела Вячеслав Гольдин и Антон Вебер. У нынешнего директора Сергея Волкова также проводились обыски, но его не задержали.

По версии следствия, на предприятии могли вносить недостоверные сведения в исходно-разрешительные документы. Ущерб от этого составил не менее 172,1 млн рублей. 

Ранее был задержан экс-директор "Водоканала" Евгений Целиков.

Фото: Piter.tv

Теги: водоканал, задержание
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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