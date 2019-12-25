К гендиректору "Водоканала" пришли с обыском

По информации СМИ, Сергея Волкова отвезли в отделение полиции.

Полицейские провели масштабные обыски у руководителей и сотрудников "Водоканала Санкт-Петербурга". Об этом 12 июля сообщил 47news.

По данным издания, обыски проходят в рамках уголовного дела, возбужденного по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. По предварительным данным, на предприятии могли вносить недостоверные сведения в исходно-разрешительные документы. Это позволяло застройщикам подключать дома к системе централизованного водоснабжения и водоотведения по многократно заниженной стоимости.

Обыски прошли и у бывшего директора "Водоканала" Александра Данилова, и у нынешнего — Сергея Волкова. Последний вступил в должность в январе 2022 года.

Официальная информации от ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти и СК по Петербургу пока не поступало.

Фото: Piter.tv