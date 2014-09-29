В интернете появилось видео задержания Саакашвили

Политику надевают наручники во время застолья.

Telegram-канал Sputnik опубликовал видео, на кадрах которого зафиксирован момент задержания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. В обнародованном ролике можно увидеть, как политика заковывают в наручники во время застолья.

Саакашвили задержали в столице Грузии вечером 1 октября. В настоящее время политик содержится в Руставской тюрьме недалеко от Тбилиси. Его заочно осудили по делам об убийстве грузинского банкира Сандро Гиргвлиани и избиении парламентария Валерия Гелашвили. Политику грозит минимум шесть лет лишения свободы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил ранее, что он лично и власти государства будут заниматься возвращением Саакашвили. Он напомнил, что экс-глава Грузии является гражданином Украины, поэтому вопросами его освобождения займутся все государственные структуры страны.

Ранее Саакашвили в письме к Зеленскому назвал себя "личным узником Путина".

Видео: Telegram/Sputnik Грузия