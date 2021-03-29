В Новосибирской области ФСБ задержала торговцев поддельными справками о COVID-19

Теперь бизнесменам грозит до семи лет лишения свободы.

В Новосибирской области правоохранительными органами задержана группа лиц, которая осуществляла продажу поддельных медицинских документов мигрантам для въезда на территорию России, сообщили в ФСБ изданию "РИА Новости".

В ходе обысков было изъято более тысячи бланков о ПЦР и несколько сотен заполненных справок-приглашений. Также задержанные располагали денежными средствами на сумму более трех миллионов рублей.

Группе лиц грозит до семи лет лишения свободы по статьям об организации незаконной миграции.

Отметим, что на территорию РФ сейчас могут въезжать трудовые мигранты из Белоруссии, Кыргызстана, Казахстана, Армении и Азербайджана. Пограничникам они обязаны предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

Ранее в Ленобласти задержали мигрантов, которые убили и сбросили в канаву земляка.

Видео: ФСБ России