Задержаны подростки, напавшие на мужчин на Суздальском проспекте

Злоумышленники были вооружены баллонами с перцовым газом и сигнальными ракетами.

Полицейские задержали напавших на двоих мужчин на Суздальском проспекте. Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство), пишет tg-канал "Mash на Мойке" 3 января.

Напомним, злоумышленники были вооружены баллонами с перцовым газом и сигнальными ракетами, а их лица скрывали маски с изображениями черепов и новогодние колпаки. Подростки подходили к пострадавшим с просьбой о сигарете, после чего нападали.

Юношей поймали накануне в квартире на той же улице, ими оказались 16-летние приятели. Парни доставлены в изолятор.

Ранее мы рассказывали о том, что хулиганы взорвали петарду в подъезде на проспекте Королева.

Фото: Piter.TV