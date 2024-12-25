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Задержаны подростки, напавшие на мужчин на Суздальском проспекте
Сегодня, 9:24
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Задержаны подростки, напавшие на мужчин на Суздальском проспекте

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Злоумышленники были вооружены баллонами с перцовым газом и сигнальными ракетами.

Полицейские задержали напавших на двоих мужчин на Суздальском проспекте. Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство), пишет tg-канал "Mash на Мойке" 3 января. 

Напомним, злоумышленники были вооружены баллонами с перцовым газом и сигнальными ракетами, а их лица скрывали маски с изображениями черепов и новогодние колпаки. Подростки подходили к пострадавшим с просьбой о сигарете, после чего нападали. 

Юношей поймали накануне в квартире на той же улице, ими оказались 16-летние приятели. Парни доставлены в изолятор. 

Ранее мы рассказывали о том, что хулиганы взорвали петарду в подъезде на проспекте Королева. 

Фото: Piter.TV 

Теги: нападение, суздальский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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