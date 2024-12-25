Хулиганы взорвали петарду в подъезде на проспекте Королева

В результате действий злоумышленников были сильно повреждены почтовые ящики на первом этаже.

Правоохранители задержали 21-летнего местного жителя, который обвиняется в подрыве петарды в парадной жилого дома на проспекте Королева, – сообщает 78.ru.

По информации издания, группа лиц, в числе которых – задержанный, посчитала взрыв пиротехники в закрытом помещении хорошей идей и достойным развлечением.

В результате действий хулиганов взрывной волной разворошило почтовые ящики на первом этаже жилого дома. Часть из них оказалась в непригодном для использования состоянии.

Один из хулиганов был задержан полицейскими по горячим следам, а вот личности его сообщников правоохранителям еще предстоит выяснить. Молодого безработного человека доставили в отдел полиции и составили на него административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что из-за пиротехники в новогоднюю ночь пострадали три петербуржца.

Фото: Piter.TV