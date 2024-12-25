В новогоднюю ночь в Петербурге три человека пострадали из-за пиротехники

Зарегистрированы также четыре случая попадания фейерверков на балконы жилых зданий.

Новогодняя ночь в Cеверной столице прошла сравнительно спокойно, хотя несколько инцидентов омрачили праздник, сообщает Главное управление МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Три человека пострадали от пиротехники, все раненые были госпитализированы. Зарегистрированы также четыре случая попадания фейерверков на балконы жилых зданий.

Первый случай произошёл в 00:24 на шестом этаже жилого дома на улице Летчика Лихолетова, 14, корпус 3. Ещё один фейерверк попал на четвёртый этаж здания на Муринской дороге, 11, корпус 3. Примерно в три часа ночи огонь вспыхнул на балконе квартиры на улице Уточнина, 7, и в посёлке Металлостроя на улице Садовая, 16. Кроме того, пиротехника повредила автомобиль Kia на улице Маршала Захарова, 30, потому что мужчина оставил остатки фейерверка в багажнике машины.

Спасатели рекомендуют жителям соблюдать правила безопасности при обращении с пиротехникой. Не используйте фейерверки и другую пиротехнику в домах, запускайте их вдали от зданий, деревьев и электрических проводов. Помните, что в городе есть специально оборудованные площадки для безопасного запуска фейерверков.. Список таких площадок можно найти на сайте ГУ МЧС РФ по Петербургу.

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Фото: Pxhere