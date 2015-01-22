По делу об убийстве петербургского бизнесмена и его жены в ОАЭ задержаны восемь человек

В организации убийства подозревают троих мужчин от 44 до 53 лет.

По делу об убийстве петербургского предпринимателя Романа Новака и его жены Анны в ОАЭ задержаны восемь человек. Среди них организаторы и исполнители, пишет 7 ноября "Фонтанка".

Четверо из злоумышленников дропы, арендовавшие виллу и автомобиль, они же заманили жертв на встречу с "инвесторами". В организации убийства подозревают троих мужчин от 44 до 53 лет, двое проживают в Северной столице, как и один дроп 22 лет.

Погибший 38 лет занимался криптовалютой, на связь бизнесмен и супруга перестали выходить в начале октября. Пара жила в Дубае. Следствие утверждает, что семью пригласили на встречу в городе Хатта, однако вместо обсуждения деловой сделки аферисты потребовали ключ от криптокошелька Новака, оказавшегося пустым.

Напомним, следователи Петербурга возбудили уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ.

