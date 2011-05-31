Поджигателей покрышек на Лиговском проспекте приговорили более чем к 10 годам колонии

Требования гражданских исков потерпевших удовлетворены частично.

Сегодня, 6 ноября, Санкт-Петербургским городским судом был вынесен вердикт Виталию Гусеву и Яну Крымскому, обвиняемым в поджоге покрышек в жилом доме на Лиговском проспекте. Как в Объединенной пресс-службе судов города, они признаны виновными в покушении на убийство, совершении убийства, а также в намеренном повреждении чужого имущества.

Следствием установлено, что в сентябре прошлого года некий аноним решил организовать убийство жильцов дома, для чего обратился к Крымскому, а тот в свою очередь привлек Гусева для совершения преступления, предоставив адрес предполагаемых жертв. Преступники приобрели автомобильные покрышки и около двух литров бензина. По ошибке они перенесли все это в подъезд дома №237, вместо дома №247. Крымский разместил покрышки у дверей квартир, облил бензином и поджег зажигалкой, снимая свои действия на камеру телефона. Гусев в это время следил за окружающей обстановкой.

После совершения поджога злоумышленники скрылись с места преступления, а Крымский сообщил заказчику об исполнении "заказа". Возникший пожар привел к гибели одного из жильцов, один человек получил легкий вред здоровью, еще двое получили незначительные травмы. Тринадцать человек оказались заблокированы в горящем здании. Огонь уничтожил имущество жильцов более чем на 3 млн рублей, а также нанес ущерб ООО "Жилкомсервис №1 Фрунзенского района" на 1,2 млн рублей и Северо-Западной транспортной прокуратуре на 1,6 млн рублей. Задуманное злоумышленникам не удалось осуществить в полной мере, так как пожарные вовремя ликвидировали возгорание и эвакуировали людей. Получить обещанное вознаграждение преступники не успели, так как были задержаны сотрудниками полиции.

Крымский свою вину не признал, а Гусев подтвердил факт поджога, но заявил, что не имел намерения убивать кого-либо. Суд признал Крымского виновным в совершении убийства, умышленном уничтожении имущества и причинении легкого вреда здоровью. Гусев был признан соучастником всех этих преступлений.

Суд приговорил Крымского к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а Гусева - к 12 годам. Требования гражданских исков потерпевших удовлетворены частично. С осужденных взыскано 2 637 593 рубля 55 копеек. Кроме того, в пользу пострадавшей Л. с Крымского взыскано 500 тыс.рублей, а с Гусева - 200 тыс. рублей.

Фото и видео: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга