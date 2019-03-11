Исчезновение пары из Петербурга в ОАЭ обернулось уголовным делом

По информации следствия, 2 октября супруги должны были встретиться с инвесторами в городе Хатта.

В Петербурге возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц) после исчезновения семейной пары в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщили в СК РФ 7 ноября.

К полицейским с заявлением обратились родственники пропавших. Мужчина и женщина постоянно проживали в ОАЭ. По информации следствия, 2 октября пара должна была встретиться с инвесторами в городе Хатта, для этого личный водитель привез ее на стоянку у озера. Там супруги пересели в другую машину и уехали на встречу. Потом связь с молодыми людьми пропала.

Местонахождение петербуржцев устанавливается, следователи во взаимодействии с правоохранителями ОАЭ и МВД России проводят следственные действия.

