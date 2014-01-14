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Полицейские нашли ограбивших мужчину на проспекте Энгельса
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Полицейские нашли ограбивших мужчину на проспекте Энгельса

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Возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Правоохранители Выборгского района задержали двоих подозреваемых в грабеже на проспекте Энгельса, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Напомним, в полицию 21 сентября поступила информация от мужчины 1982 года рождения о том, что около дома 61 неизвестные избили его и похитили мобильный телефон. Возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). 

У дома 19 по проспекту Просвещения 25 сентября по подозрению в совершении этого преступления задержали мужчину 2001 года рождения. В тот же день в около дома 7 по улице Сикейроса поймали петербуржца 1996 года рождения. 

Ранее мы рассказывали о том, что задержаны три женщины, напавшие на петербурженку на улице Дыбенко. 

Фото: Piter.TV

Теги: ограбление, проспект энгельса
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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