Полицейские нашли ограбивших мужчину на проспекте Энгельса

Возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Правоохранители Выборгского района задержали двоих подозреваемых в грабеже на проспекте Энгельса, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, в полицию 21 сентября поступила информация от мужчины 1982 года рождения о том, что около дома 61 неизвестные избили его и похитили мобильный телефон. Возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

У дома 19 по проспекту Просвещения 25 сентября по подозрению в совершении этого преступления задержали мужчину 2001 года рождения. В тот же день в около дома 7 по улице Сикейроса поймали петербуржца 1996 года рождения.

Ранее мы рассказывали о том, что задержаны три женщины, напавшие на петербурженку на улице Дыбенко.

Фото: Piter.TV