Полицейские разыскивают избивших мужчину ради телефона на проспекте Энгельса

Полицейские по факту случившегося возбудили уголовное дело по ст. 161 УК РФ (грабеж).

В Петербурге неизвестные избили мужчину и сломали ему челюсть, чтобы похитить недорогой телефон. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

На проспекте Энгельса двое злоумышленников напали на 40-летнего прохожего днем 23 сентября. Они были в бейсболках и ветровках с капюшоном.

Сначала похитители угрожали горожанину, после этого бросили в голову банку с напитком и несколько раз ударили кулаками. Забрали мобильный телефон стоимостью в 10 тыс. рублей и скрылись.

Полицейские по факту случившегося возбудили уголовное дело по ст. 161 УК РФ (грабеж). Грабителей разыскивают.

Ранее иностранец ограбил пенсионерку в Кингисеппе.

Фото: Piter.TV