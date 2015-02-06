Полицейские разыскивают избивших мужчину ради телефона на проспекте Энгельса

В Петербурге неизвестные избили мужчину и сломали ему челюсть, чтобы похитить недорогой телефон. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".
На проспекте Энгельса двое злоумышленников напали на 40-летнего прохожего днем 23 сентября. Они были в бейсболках и ветровках с капюшоном.
Сначала похитители угрожали горожанину, после этого бросили в голову банку с напитком и несколько раз ударили кулаками. Забрали мобильный телефон стоимостью в 10 тыс. рублей и скрылись.
Полицейские по факту случившегося возбудили уголовное дело по ст. 161 УК РФ (грабеж). Грабителей разыскивают.
Ранее иностранец ограбил пенсионерку в Кингисеппе.
Фото: Piter.TV
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