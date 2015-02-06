  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Полицейские разыскивают избивших мужчину ради телефона на проспекте Энгельса
Сегодня, 10:32
161
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Полицейские разыскивают избивших мужчину ради телефона на проспекте Энгельса

0 0

Полицейские по факту случившегося возбудили уголовное дело по ст. 161 УК РФ (грабеж).

В Петербурге неизвестные избили мужчину и сломали ему челюсть, чтобы похитить недорогой телефон. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург"

На проспекте Энгельса двое злоумышленников напали на 40-летнего прохожего днем 23 сентября. Они были в бейсболках и ветровках с капюшоном. 

Сначала похитители угрожали горожанину, после этого бросили в голову банку с напитком и несколько раз ударили кулаками. Забрали мобильный телефон стоимостью в 10 тыс. рублей и скрылись. 

Полицейские по факту случившегося возбудили уголовное дело по ст. 161 УК РФ (грабеж). Грабителей разыскивают. 

Ранее иностранец ограбил пенсионерку в Кингисеппе. 

Фото: Piter.TV 

Теги: грабеж, проспект энгельса
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии