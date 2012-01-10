Иностранец ограбил пенсионерку в Кингисеппе

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 161, ч. 3 ст. 30 УК РФ (покушение на грабеж).

Сотрудники полиции Кингисеппского района задержали иностранца, который подозревается в грабеже. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

К правоохранителям 22 сентября обратилась 70-летняя женщина, сообщившая, что возле парадной дома 10 по улице Жукова в Кингисеппе мужчина выхватил у нее сумку. В ней находились деньги и мобильный телефон.

Прибывшие на место происшествия полицейские по подозрению в совершении этого преступления задержали 43-летнего гражданина одного из среднеазиатских государств. Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 161, ч. 3 ст. 30 УК РФ (покушение на грабеж). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее на Piter.TV: задержан подозреваемый в грабеже на Малой Посадской улице.

Фото: Piter.TV