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Задержан подозреваемый в грабеже на Малой Посадской улице
Вчера, 9:43
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Задержан подозреваемый в грабеже на Малой Посадской улице

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Возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ (грабеж).

Полицейские Петроградского района задержали подозреваемого в грабеже. Об этом 18 сентября рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию 17 сентября обратилась 51-летняя местная жительница с заявлением о том, что вечером 4 сентября в квартире дома 25к4 по улице Малой Посадской ее ударил неизвестный, забрал мобильный телефон и скрылся. Материальный ущерб составил 8 тыс. рублей. 

Подозреваемый в этом преступлении в тот же день был задержан на Мончегорской улице. Им оказался 21-летний петербуржец. Его доставили в отдел, возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ (грабеж). Ранее молодого человека неоднократно судили за кражи и грабежи. 

Ранее на Piter.TV: на Измайловском проспекте гость избил хозяев и забрал у них телефоны с кофемашиной. 

Фото: Piter.TV

Теги: грабеж, малая посадская улица
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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